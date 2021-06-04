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04.06.2021,  
15:44
Текст:  Алексей Брусилов

Реактивные установки на базе КАМАЗов поступили в армию Бангладеш

Сухопутные войска вооруженных сил Бангладеш начали получать реактивные системы залпового огня турецкого производства TRG-300 Kasirga компании Roketsan.

Эти боевые машины имеют четыре направляющие, предназначенные для запуска 302-мм боеприпасов весом более 520 кг и длиной 4,7 метра.

Фото: Генштаб ВСУ
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Боевые части массой до 150 кг могут быть осколочно-фугасными, предназначенными для уничтожения разнообразных фортификационных сооружений, других военных объектов, а также бронированной техники. Кроме того, они могут нести готовые поражающие элементы - 2600 стальных шариков, особенно эффективных при поражении живой силы противника. Заявленная дальность стрельбы - 120 км. В то же время сообщалось, что были испытаны более дальнобойные версии.

Интересно, что пусковые установки выполнены на шасси российских автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ - 65224 (6х6). Они хорошо себя зарекомендовали в качестве платформ для установки разнообразного оборудования. При этом полная масса достигает 30000 кг. Мощность дизельного двигателя - 400 л.с.

Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Емкость топливного бака - 500 литров.

Ранее сообщалось о закупке 18 единиц таких РСЗО, которые должны поступить до конца июня текущего года.

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