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04.06.2021 15:07
Рубрика: Экономика

В центре Москвы появился новый железнодорожный путепровод

Текст: Сергей Бабкин
Новый путепровод на железной дороге появился в центре Москвы. Он был построен в рамках первого этапа реконструкции участка Каланчевская - Курская, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Фото: <a href="https://www.mos.ru/" rel="nofollow" target="_blank">mos.ru</a> Фото: <a href="https://www.mos.ru/" rel="nofollow" target="_blank">mos.ru</a>
Фото: mos.ru
Фото: Константин Завражин/РГ
Зачем в Москве открыли десятый вокзал

"На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, а также уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов", - рассказал вице-мэр.

Таким образом сделан важный шаг для запуска МЦД-4. Теперь предстоит построить еще два пути и реконструировать станцию Каланчевскую, чтобы приспособить к увеличенному пассажиропотоку.

Ранее в Москве построили Восточный вокзал, который позволил разгрузить часть Курского направления, пустив транзитные поезда в обход центра города.

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