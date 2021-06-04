Балаковская АЭС поздравила школьников фестивалем "ЭКО-лето"

Начало каникул для балаковских школьников ознаменовалось приятным событием - ежегодным фестивалем от Балаковской АЭС "ЭКО-лето", который в этом году прошел в парке "Энергетик". Главная цель праздника - поощрить ребят, участвовавших в различных конкурсах и программах в течение всего учебного года.

Чествовали победителей отраслевой программы "Школьник Росатома: собери портфель пятерок!", регионального конкурса реферативных работ "Атомная энергетика - гордость России", отраслевого конкурса дизайнерских масок "Дыши красиво!" и конкурса атомной станции "Детский рисунок по охране труда". Всего в награждении приняли участие более 150 ребят.

Во время торжества парк преобразился - повсюду работали интерактивные развлекательные площадки, аниматоры и ростовые куклы центра культуры профсоюзной организации АЭС "Антарес". Юные балаковцы делали магнитные фото на память, снимали видео в формате 360 градусов, рисовали мелом на асфальте, играли в шахматы и пробовали себя в роли дзюдоистов.

Самым волнующим оказалось торжественное награждение участников конкурса "Школьник Росатома: собери портфель пятерок!". В нем приняли участие дети сотрудников атомной станции. Весь год ребята усердно трудились и прилежно занимались по каждому школьному предмету. В результате 139 отличников получили свои заслуженные награды - дипломы и призы.

Наградили также победителей и учителей регионального конкурса реферативных работ "Атомная энергетика - гордость России", в котором приняли участие 100 школьников и их педагогов по всей Саратовской области. Во время фестиваля старшеклассники из Балакова и Вольска получили не только дипломы, но и дополнительные баллы для целевого направления в профильные вузы. Это повышает шанс ребят связать свою жизнь с атомной энергетикой.

В торжественной обстановке наградили и победителя отраслевого конкурса дизайнерских масок "Дыши красиво!". Им стал Артем Морозов, чей дизайн защитной маски понравился всем участникам народного голосования.

11 победителей конкурса Балаковской АЭС "Детский рисунок по охране труда" получили свои призы за плакаты, призывающие соблюдать правила безопасности на производстве. В этом году в конкурсе состязались не только дети, но и родители - сотрудники станции.

- Как приятно видеть, сколько вокруг талантливых, умных и целеустремленных ребят, - отметил начальник отдела охраны труда Балаковской АЭС, учредитель конкурса детского рисунка Виктор Ермилов. - Все они, безусловно, достойны своих наград, и мы рады поздравить их с началом летних каникул! Но также хочется напомнить всем о правилах безопасности, которые нужно соблюдать не только дома, но и во время прогулки или отдыхе на пляже.

Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС