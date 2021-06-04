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04.06.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

В Перми мошенники под предлогом подарков похитили деньги у пенсионеров

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми сотрудниками полиции задержаны двое местных жителей, которых подозревают в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 3 статьи № 158 УК РФ (кража денег с банковского счета).

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники подыскивали мужчин преклонного возраста на улице и рассказывали им о том, что компания, которую они представляют, бесплатно предоставляет пенсионерам наборы ножей. Потерпевшие охотно принимали подарки, после чего мошенники просили у них мобильный телефон якобы для того, чтобы с помощью СМС-сообщения отчитаться перед руководством. На самом же деле подозреваемые в этот момент переводили денежные средства потерпевших на свои счета.

Всего на данный момент в полицию обратились семеро потерпевших. Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам хищения денег, продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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