В Перми мошенники под предлогом подарков похитили деньги у пенсионеров

В Перми сотрудниками полиции задержаны двое местных жителей, которых подозревают в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 3 статьи № 158 УК РФ (кража денег с банковского счета).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники подыскивали мужчин преклонного возраста на улице и рассказывали им о том, что компания, которую они представляют, бесплатно предоставляет пенсионерам наборы ножей. Потерпевшие охотно принимали подарки, после чего мошенники просили у них мобильный телефон якобы для того, чтобы с помощью СМС-сообщения отчитаться перед руководством. На самом же деле подозреваемые в этот момент переводили денежные средства потерпевших на свои счета.

Всего на данный момент в полицию обратились семеро потерпевших. Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам хищения денег, продолжается.