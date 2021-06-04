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04.06.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

В Омске возбудили уголовное дело из-за свалки ртутных отходов

Текст: Светлана Сибина

В городском лесном массиве омские следователи обнаружили опасную свалку - более тысячи трубчатых ртутных ламп. Часть из них оказалась разбита. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Татьяна Кравченко
Не все регионы в России с энтузиазмом взялись за сортировку отходов

О ртутной свалке в районе остановки "Пансионат" в Чкаловском поселке стражи порядка узнали из соцсетей. Оперативный выезд факты подтвердил.

- По предварительным данным, неустановленные лица нарушили правила обращения с опасными химическими отходами. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия. Все лампы изъяты. Назначены необходимые экспертизы грунта. Идут другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и виновных лиц.

Судя по объему выброшенных ртутных ламп, речь идет о предприятии. Следствие продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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