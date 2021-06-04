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04.06.2021 14:16
Рубрика: Происшествия

В Сибири начали проверку после сообщений о матери, бросившей семерых детей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирской области мать семерых детей фактически бросила их на произвол судьбы, оставив в доме одних. Проверки по данному факту начали СК и прокуратура региона.

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По информации правоохранителей, женщина живет в деревне Долгово Тогучинского района, однако в собственном доме не появляется. Мать не одевает, не кормит детей, не занимается их воспитанием. Помещение, в котором остались ребята, не отвечает санитарным и эпидемиологическим нормам. В СК уточнили, что шестеро из них - несовершеннолетние, а единственный взрослый 19-летний сын является инвалидом. В данный момент его поместили в психоневрологический интернат, одного ребенка забрали родственники, еще пятеро помещены в соцучреждения. Следователи намерены дать правовую оценку должностным лицам системы профилактики.

Как отметили в прокуратуре, сибирячка регулярно получает социальные пособия, однако тратит их отнюдь не на детей. При этом местные органы опеки якобы в курсе ситуации, но при этом бездействуют.

Прокуратура займется проверкой исполнения со стороны учреждений системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних. В ведомстве намерены дать оценку органам опеки, а также законности назначения выплат и использования женщиной пособий на своих детей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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