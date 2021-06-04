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04.06.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

В Архангельске мать получила срок за истязание девятилетней дочери

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске районный суд приговорил 41-летнюю женщину к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима за истязание девятилетней дочери.

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Как сообщили в прокуратуре региона, установлено, что мать избивала девочку подручными предметами по голове и другим частям тела. Кроме того, женщина не обеспечивала ребенку питание, необходимую медицинскую помощь и гигиенический уход, из-за чего дочь заболела педикулезом. Помимо прочего, осужденная распивала при ней спиртное.

На следствии и в суде архангелогородка полностью отрицала свою вину. По ее словам, она не била ребенка и нормально исполняла родительские обязанности. Но суд счел ее вину доказанной.

При назначении наказания учитывался тот факт, что ранее женщина уже была судима. Она также должна выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, причинного дочери, по иску органов опеки.

Прокуратура расценила приговор как слишком мягкий и обжаловала его.

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