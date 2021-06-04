На Кубани ребенок получил ранение головы при игре с пистолетом

В Армавире на 36-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности маленькому мальчику. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Накануне мужчина пришел в гости к знакомым на улицу Шоссейную с травматическим пистолетом "Оса", который оставил в сумке. Когда хозяева с ним сидели на кухне, их трехлетний сын достал оружие и выстрелил. Родители госпитализировали его с тяжелой травмой головы.

Сейчас мальчика перевели в краснодарскую больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Как выяснилось, пистолет фигуранта официально зарегистрирован.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также назначены экспертизы, в том числе баллистическая. Расследование уголовного дела продолжается.