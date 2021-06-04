В Адыгее решили до 2023 года подключить к газоснабжению 16,8 тыс домов и квартир

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов, секретарь регионального отделения ВПП "Единая Россия", принял участие в стратегической сессии партии на тему: "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста".

Как известно, президент России в своем Послании Федеральному Собранию предложил принципиально новый инструмент развития регионов. Это - инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и со сроком погашения 15 лет.

Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия "Единая Россия" поможет регионам подготовить заявки на инфраструктурные кредиты. Также секретарь Генсовета "Единой России" отметил, что партия совместно с регионами составит адресную базу домов для бесплатного подключения к газу. Владимир Путин поддержал это предложение партии в Послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение на территориях, где это технически возможно.

"У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с "Газпромом". И это приносит свои результаты - мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит даже в самые отдаленные населенные пункты. Сейчас перед нами стоит задача - выполнить поручение президента по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией". Именно эти вопросы рассматривались сегодня на стратегической сессии партии", - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По данным ПАО "Газпром", сегодня в республике нуждаются в подключении к газоснабжению около 16,8 тысячи домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тысячи жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей. Суммарный объем вложений на эти цели составит оценочно 4 миллиарда 875 миллионов рублей.

В рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной президентом задачи в обозначенный срок.