В Адыгее решили до 2023 года подключить к газоснабжению 16,8 тыс домов и квартир

Новости

Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости 15:25
Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям 15:20
В Минэнерго считают, что генерация на основе солнца и ветра нестабильна 15:19
Путин предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком 15:19
В ОДКБ оценили перспективы развития радиоэлектронной борьбы 15:17
Путин призвал крупнейшие банки подключиться к СБП к 1 июля 15:14
Путин: Надо избавить бизнес от избыточного антимонопольного контроля 15:11
Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России 15:11
Путин: Не должно быть неперспективных регионов 15:08
Карта "Тройка" будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов 15:05
Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ "Москва" постепенно исчезают 15:03
Путин поручил проработать вопрос платной вакцинации иностранцев в РФ 15:03
Собянин: Развитие инфраструктуры помогает справиться с быстром ростом населения в Москве 15:02
Путин: Семейную ипотеку распространят на семьи с одним ребенком 14:58
Петербург возобновит прямое ависообщение с Катаром 14:55
Умер первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников 14:55
КС разрешил обжаловать решения о банкротстве спустя год и более 14:54
Кудрин оценил готовность бюджетной системы РФ к кризисам 14:47
Путин поручил проработать вопрос об организации вакцинации иностранцев в РФ 14:44
Путин: COVID не уйдет, пока вакцины не будут доступны на всех континентах 14:39
Черчесов прокомментировал поражение сборной России по хоккею 14:38
В сентябре в Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда 14:33
В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта о выходном 31 декабря 14:32
В Красноярском крае имаму дали срок за содействие терроризму 14:30
В ВОЗ пояснили, почему не могут назвать сроки регистрации "Спутник V" 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 15:14
Рубрика: Власть

В Адыгее решили до 2023 года подключить к газоснабжению 16,8 тыс домов и квартир

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов, секретарь регионального отделения ВПП "Единая Россия", принял участие в стратегической сессии партии на тему: "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Как известно, президент России в своем Послании Федеральному Собранию предложил принципиально новый инструмент развития регионов. Это - инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и со сроком погашения 15 лет.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея серьезно улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия "Единая Россия" поможет регионам подготовить заявки на инфраструктурные кредиты. Также секретарь Генсовета "Единой России" отметил, что партия совместно с регионами составит адресную базу домов для бесплатного подключения к газу. Владимир Путин поддержал это предложение партии в Послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение на территориях, где это технически возможно.

"У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с "Газпромом". И это приносит свои результаты - мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит даже в самые отдаленные населенные пункты. Сейчас перед нами стоит задача - выполнить поручение президента по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией". Именно эти вопросы рассматривались сегодня на стратегической сессии партии", - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По данным ПАО "Газпром", сегодня в республике нуждаются в подключении к газоснабжению около 16,8 тысячи домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тысячи жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей. Суммарный объем вложений на эти цели составит оценочно 4 миллиарда 875 миллионов рублей.

В рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной президентом задачи в обозначенный срок.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Видеотрансляция: Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2021
Путин назвал абсурдом политически мотивированные запреты вакцин от COVID
Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии