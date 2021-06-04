В Адыгее в 2020 году экспорт агропродукции составил 12,8 миллиона долларов

Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Как сообщили в минсельхозе региона, экспортерам Адыгеи предоставляются субсидии в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Также экспортерам из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности.
По словам министра сельского хозяйства Адыгеи Анзаура Куанова, продукция АПК Адыгеи имеет высокий экспортный потенциал. Государство поддерживает предприятия экспортеров льготными кредитами. Данным видом поддержки экспортеры республики пользуются с 2019 года.