В Адыгее в 2020 году экспорт агропродукции составил 12,8 миллиона долларов

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Адыгеи составил 12,8 миллиона долларов США.

Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Как сообщили в минсельхозе региона, экспортерам Адыгеи предоставляются субсидии в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Также экспортерам из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности.

По словам министра сельского хозяйства Адыгеи Анзаура Куанова, продукция АПК Адыгеи имеет высокий экспортный потенциал. Государство поддерживает предприятия экспортеров льготными кредитами. Данным видом поддержки экспортеры республики пользуются с 2019 года.