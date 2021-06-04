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04.06.2021 11:52
Рубрика: Власть

В Адыгее в 2020 году экспорт агропродукции составил 12,8 миллиона долларов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Адыгеи составил 12,8 миллиона долларов США.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Фото: Алексей Гусев
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Как сообщили в минсельхозе региона, экспортерам Адыгеи предоставляются субсидии в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Также экспортерам из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности.

По словам министра сельского хозяйства Адыгеи Анзаура Куанова, продукция АПК Адыгеи имеет высокий экспортный потенциал. Государство поддерживает предприятия экспортеров льготными кредитами. Данным видом поддержки экспортеры республики пользуются с 2019 года.

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