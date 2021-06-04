В Крыму на нефтехимическом предприятии погиб работник

В городе Щелкино из-за нарушения техники безопасности на нефтехимическом предприятии погиб работник. Возбуждено уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, сообщила пресс-служба регионального СК.

В пресс-службе прокуратуры Крыма рассказали, что по поручению главного инженера трое работников предприятия при помощи сварочного аппарата устраняли свищи в цистерне, которую ранее использовали для хранения нефтепродуктов. Во время сварки "остатки паров топлива, находящегося в емкости, вошли в реакцию с искрой газосварочного аппарата, в результате чего произошел хлопок остатка газовоздушной смеси".

В итоге один работник смертельно травмирован элементами разрушенной конструкции. В связи с трагедией на производстве прокурор Крыма Олег Камшилов инициировал проверку деятельности предприятия, призванную дать правовую оценку тому, как там соблюдались требования промышленной безопасности и охране труда.