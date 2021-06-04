В Севастополе ужесточили приговор жителю Дагестана за убийство в баре

Севастопольский городской суд вынес новый приговор гражданину, который зарезал местного жителя в баре "Бенефис". Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Напомним, инцидент произошел в феврале 2019 года. Трое пьяных жителей Дагестана, приехавших в Севастополь на сезонные заработки, зашли в караоке-бар, попросили бармена включить лезгинку и пытались заставить танцевать одного из посетителей и его жену. Началась драка. У одного из дагестанцев при себе был нож, которым он нанес несколько ударов звукооператору бара, пытавшемуся разнять потасовку, а затем убил севастопольца на глазах жены.

Год назад обвиняемому вынесли приговор. Следствием ему было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ) и убийстве из хулиганских побуждений (пункт "и" части 2 статьи 105 УК РФ), за которое предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Во время суда мужчина признал вину в убийстве, но хулиганские побуждения отрицал и просил смягчить наказание. Севастопольский городской суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за убийство по части 1 статьи 105 УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре, 11 февраля 2021 года Верховный Суд РФ отменил этот судебный акт в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства и отправил дело на повторное разбирательство. При новом рассмотрении дело было переквалифицировано, Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в совершении хулиганства с применением ножа в составе группы и убийстве из хулиганских побуждений.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, направленных против общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - рассказали в ведомстве.

В пользу вдовы погибшего суд взыскал с осужденного 2 миллиона рублей.

Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.