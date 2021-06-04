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04.06.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Челябинец попался на продаже чужой квартиры за 2,7 миллиона

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске задержан 27-летний мужчина, попытавшийся в одном из городских МФЦ оформить сделку по продаже не принадлежащей ему квартиры. Поддельные документы вызвали подозрение у сотрудников центра, и мошенника задержали, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

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- Предметом сделки стала одна из квартир по Университетской Набережной в Челябинске, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Получив от неустановленного лица ключи и копии правоустанавливающих документов на жилье, мужчина разместил объявление о его продаже на одной из интернет-площадок. Затем, по паспортным данным законного владельца заказал поддельный документ со своей фотографией. А когда ничего не подозревавшая покупательница откликнулась на объявление, привел ее в МФЦ для оформления сделки.

К счастью, поддельный паспорт вызвал подозрение у сотрудников МФЦ и они обратились в полицию. Сделка на сумму в 2,7 миллиона рублей не состоялась, а подозреваемого задержали прибывшие по вызову полицейские.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы. По факту изготовления документов с признаками подделки назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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