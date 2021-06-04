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04.06.2021 11:34

Сотрудник Ямалкоммунэнерго победил на международном состязании по боевым искусствам

Алексей Тарасов занял 1 место в турнире по армейскому рукопашному бою памяти погибших воинов-интернационалистов. Соревнование проходило в городе Гродно Республики Беларусь. От Ямала было представлено 3 спортсмена, все они участники Региональной спортивно-патриотической общественной организации ЯНАО "Клуб "ВАРК". Участие ямальских спортсменов в турнире прошло при поддержке регионального департамента внешних связей ЯНАО.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Для Алексея это первые соревнования такого уровня. Состязаться пришлось с опытными бойцами, мастерами, кандидатами в мастера спорта международного класса. "Соперники опытом намного выше нас, и уровень подготовки у них повыше. Но настойчивостью мы взяли свое. Оппоненты серьезные были. В основном участвовали разрядники, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, а также спортсмены, которые после турнира собирались защищать звание кандидата мастера спорта международного класса", - рассказал Алексей.

Трудится Алексей в филиале АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе в должности заведующего административно-хозяйственной частью отдела материально-технического обеспечения. Совмещать тренировки и работу сложно, но наш боец не отступает. "Рабочий день у меня до 18.30, а тренировка начинается в 19.00. В неделю 3-4 тренировки, перед соревнованиями пользуемся любой возможностью, чтобы тренироваться чаще", - рассказал Алексей. Кроме того, Тарасов является тренером региональной спортивно-патриотической общественной организации Ямало-Ненецкого автономного округа "Клуб "ВАРК".

Отметим, что ранее на оказанную материальную помощь от АО "Ямалкоммунэнерго" клуб приобрел спортивную форму и инвентарь к соревнованиям.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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