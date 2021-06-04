Рогозин обсудит с главой НАСА ситуацию на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 4 июня вечером обсудит по телефону с главой НАСА Биллом Нельсоном ситуацию на Международной космической станции. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином Нельсоном, главой НАСА, и ситуация на МКС одна из тем, которые мы будем сегодня обсуждать", - цитирует ТАСС Рогозина.

По словам главы госкорпорации, стороны будут искать возможности коммерциализации работы российского сегмента МКС. "Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счет привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента, заявил Рогозин на ПМЭФ.

"Мы не собираемся хлопать дверью или какие-то драматические ситуации разыгрывать, это никому не нужно", - приводит слова Дмитрия Рогозина РИА Новости. "Я думаю, мы найдем разумное решение", - добавил он.

При этом, подчеркнул Рогозин, ни в коем случае нельзя тормозить создание национальной станции. Она тоже необходима, причем на той самой орбите, которая будет гораздо более прагматична с точки зрения возможности обозрения всей Земли.

Россия также будет продолжать сотрудничество с США по вопросам изменения климата. "Арктика - это "кухня погоды", и то, что там происходит с ледовым покровом, - это общая задача всего человечества, и, конечно, США и России прежде всего", - сказал глава Роскосмоса. В равной степени интересует возможность применения российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований. "У нас есть серьезные компетенции, и американцы их признают", - подчеркнул Рогозин.