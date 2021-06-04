Рогозин обсудит с главой НАСА ситуацию на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 4 июня вечером обсудит по телефону с главой НАСА Биллом Нельсоном ситуацию на Международной космической станции. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином Нельсоном, главой НАСА, и ситуация на МКС одна из тем, которые мы будем сегодня обсуждать", - цитирует ТАСС Рогозина.
По словам главы госкорпорации, стороны будут искать возможности коммерциализации работы российского сегмента МКС. "Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счет привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента, заявил Рогозин на ПМЭФ.
"Мы не собираемся хлопать дверью или какие-то драматические ситуации разыгрывать, это никому не нужно", - приводит слова Дмитрия Рогозина РИА Новости. "Я думаю, мы найдем разумное решение", - добавил он.
При этом, подчеркнул Рогозин, ни в коем случае нельзя тормозить создание национальной станции. Она тоже необходима, причем на той самой орбите, которая будет гораздо более прагматична с точки зрения возможности обозрения всей Земли.
Россия также будет продолжать сотрудничество с США по вопросам изменения климата. "Арктика - это "кухня погоды", и то, что там происходит с ледовым покровом, - это общая задача всего человечества, и, конечно, США и России прежде всего", - сказал глава Роскосмоса. В равной степени интересует возможность применения российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований. "У нас есть серьезные компетенции, и американцы их признают", - подчеркнул Рогозин.
Россию могут открыть для вакцинного туризма
С июля Россию могут открыть для вакцинного туризма. Об этом на ПМЭФ заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Пока же в Европе желающие привиться российским препаратом едут в государство Сан-Марино
Володин: Россия должна выходить из-под влияния доллара
России необходимо уходить из-под влияния доллара и укреплять собственную валюту, уверен председатель ГД Вячеслав Володин. "Доллар зачастую используется, в том числе, для политического давления. Мы с вами видели, чем это заканчивается", - отметил он
Песков: Закон об иноагентах защищает интересы РФ
Закон об иноагентах не имеет целью закрытие СМИ и является оправданным для защиты интересов России в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Росприроднадзор: Ликвидация самой маленькой свалки стоит 10 млн рублей
Стоимость ликвидации даже самой маленькой свалки начинается от 10 млн рублей, рассказала "РГ" глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Рекультивация объектов накопленного вреда проводится за счет бюджета, уточнила она
Россия активно переходит на информационное моделирование в строительстве
Цифровая трансформация экономики - магистральная тема Петербургского экономического форума 2021. О том, как цифровизация проходит в стройкомплексе России, "РГ" рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов
Обманутых дольщиков не останется к 2023 году
Для решения проблемы с обманутыми дольщиками создан специальный институт. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Также она рассказала, откуда появились обманутые дольщики и когда вопрос с ними будет полностью решен
Новак: Экологическую повестку используют для борьбы с конкурентами
Предложения запретить угольную отрасль или прекратить инвестирование в нефтегазовые проекты наводит на мысль, что экологическая повестка стала использоваться, как инструмент для недобросовестной конкуренции между производителями энергии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак