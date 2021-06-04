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04.06.2021 11:05
Рубрика: Общество

Доказана врожденная способность собак взаимодействовать с людьми

Текст: Антон Дерябин

Американские исследователи обнаружили, что щенки уже с рождения умеют взаимодействовать с людьми. Для этого они провели исследования среди 375 восьминедельных щенков с известной родословной. Об этом пишет cosmosmagazine.com.

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Исследователь поведения животных из Университета Аризона Эмили Э. Брей рассказала, что щенки, еще до того как приобрели опыт общения с людьми, умеют реагировать на информацию, полученную от человека. Например, большинство из них может находить спрятанную пищу, следя за людьми.

Ученые также обнаружили, что некоторые щенки обладают лучшей врожденной способностью, и это можно объяснить унаследованными генами. Причем, исследователи даже подсчитали, что до 40 процентов способности щенка к взаимодействию зависит от его генов.

"Все эти данные свидетельствуют о том, что собаки биологически подготовлены к общению с людьми", - говорит Брей.

Общество Наука Общество Природа

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