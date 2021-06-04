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04.06.2021 15:22

Топ-менеджеры ПСБ на ПМЭФ-2021 обсудили развитие предпринимательства

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2021 руководители банка ПСБ обсудили развитие предпринимательства в России.

На пленарной сессии, посвященной кредитованию бизнеса и альтернативным видам финансирования, руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов рассказал о результатах исследования деловых настроений предпринимателей и отметил положительные тенденции в кредитовании. "В последние четыре месяца 2021 года мы фиксируем увеличение количества бизнесменов, которые отмечают повышение доступности кредитных ресурсов. Этот показатель сейчас находится на исторических максимумах", - отметил Басманов. Последние данные Индекса RSBI говорят о том, что почти 40% респондентов из числа МСБ недавно получили кредиты. На такую динамику повлияли прошлогодние антикризисные программы льготного кредитования предпринимателей, полагает Басманов. В этом году ПСБ ожидает новых рекордов, в том числе благодаря суточному развитию онлайн-кредитования бизнеса.

"На основе всего двух документов и данных, предоставленных дистанционно, мы уже принимаем кредитные решения, опираясь на транзакционную активность или контрактную историю потенциального заемщика, а так как перевод процесса в цифровой формат существенно экономит ресурсы и время, то минимальные суммы кредитования снижаются, и как результат - большее число предпринимателей может воспользоваться кредитами", - рассказал Басманов.

На сессии, посвященной цифровизации МСП, старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин затронул тему цифровой монополизации рынка. По его словам, за последний год в два раза выросло количество предпринимателей, которые работают через различные экосистемы и маркетплейсы, что позволяет малому бизнесу снизить порог входа на рынок, ускорить запуск продаж и упростить поиск клиентов. "Мы видим неоспоримые преимущества таких платформ. Раньше доступ к рынку определяло государство - предприниматель должен был зарегистрироваться, заплатить налоги и начать продавать, сейчас мы все больше приходим к тому, что доступ участников к рынку предоставляют уже платформы, и этот процесс определяется исключительно их внутренними правилами", - рассказал Чернощекин. В этой связи особенно острым становится вопрос ответственного поведения участников экосистем, недопущения цифровой монополизации рынка, потому что проиграет от этого и малый бизнес, а в конечном итоге и потребители.

На ПМЭФ-2021 делегация ПСБ также приняла участие в дискуссиях на тему восстановления малого и среднего бизнеса после пандемии, развития молодежного предпринимательства, финансовой грамотности и других.

Материал подготовлен ПАО "Промсвязьбанк"

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