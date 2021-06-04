Умер народный артист России, актер Георгий Жемчужный

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, педагог Георгий Жемчужный скончался 3 июня на 77-м году жизни. Некролог опубликован на сайте театра "Ромэн".

Причина смерти не названа. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Георгий Жемчужный родился 5 мая 1945 года в семье известных цыганских артистов Николая и Ольги Жемчужных. В шестнадцать лет поступил в цыганскую студию при театре "Ромэн", в 1968-м - на дневное отделение режиссерского факультета ГИТИС, в 1973-м вернулся в театр уже как режиссер. С 1982 года преподавал актерское мастерство в ГИТИСе.

На экранах - с 64-го: "Трефовый король", "Улыбнись соседу", "Бесстрашный атаман", "Карнавал" с Муравьевой, "Печальная повесть любви", "Чардаш Монти", "Обручальное кольцо", "Десантура", "Дедушка моей мечты".