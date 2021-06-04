Новости

Группа Little Big перепела Backstreet Boys и выпустила новый клип 16:36
Актер из "12 стульев" Валерий Шептекита умер от COVID 13:34
Актер Сергей Шадрин умер после операции 13:28
От коронавируса умер актер из "Ликвидации" Николай Завгородний 13:23
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05

Умер народный артист России, актер Георгий Жемчужный

Новости
    04.06.2021, 16:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, педагог Георгий Жемчужный скончался 3 июня на 77-м году жизни. Некролог опубликован на сайте театра "Ромэн".

Причина смерти не названа. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Георгий Жемчужный родился 5 мая 1945 года в семье известных цыганских артистов Николая и Ольги Жемчужных. В шестнадцать лет поступил в цыганскую студию при театре "Ромэн", в 1968-м - на дневное отделение режиссерского факультета ГИТИС, в 1973-м вернулся в театр уже как режиссер. С 1982 года преподавал актерское мастерство в ГИТИСе.

На экранах - с 64-го: "Трефовый король", "Улыбнись соседу", "Бесстрашный атаман", "Карнавал" с Муравьевой, "Печальная повесть любви", "Чардаш Монти", "Обручальное кольцо", "Десантура", "Дедушка моей мечты".

Новости

Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами 12:25
Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина 11:40
Вышел трейлер хоррора "Демоник" - нового фильма режиссера "Района № 9" 11:28
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 03.06.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 03.06.2021
Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов 03.06.2021
Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 03.06.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/RedSalasTeatro
Умерла звезда латиноамериканских "мыльных опер" Виолета Видаурре 03.06.2021
Индийский актер Дж. Рамачандран умер сразу после смерти жены 03.06.2021
Умерла актриса Арлин Голонка 03.06.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умерла перенесшая 14 операций советская актриса Марина Джанашия 01.06.2021
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 31.05.2021
Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии 29.05.2021