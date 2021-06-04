Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина

Нелегкой судьбы советская актриса и модель Наталья Зорина умерла на 75-м году жизни в Москве. Информация появилась на портале Кино-Театр.ру.

Наталья Александровна Зорина родилась 28 августа 1946 года в семье военного и актрисы. В 1973-м году после рождения дочери переехала в Париж с первым мужем, иностранцем, где провела десять лет. После возвращения в Москву работала моделью в доме моделей на Кузнецком Мосту, затем - в доме моделей на Сретенке, как модель и режиссер-постановщик. Вышла замуж во второй раз. Неудачно.

Снималась в 60-70-х: "Всё для вас", "Морозко" Роу, "Дети Дон Кихота", "Лебедев против Лебедева", "Скверный анекдот" (невеста мечты Пралинского), "Последние каникулы", "Человек на своем месте", киножурнал "Фитиль", комсорг Наташа в "Ждем тебя, парень", Леночка из "Здесь наш дом", радистка Мария в "Риске", горничная в особняке посольства США из "17 мгновений весны" (последнее проявление на экране).