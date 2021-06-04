Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.06.2021,  
11:23
Текст:  Светлана Цыганкова

В России создана новая защита для танков

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

В России разработали новый боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит живучесть бронетехники на поле боя. Его калибр - 76 миллиметров, а вес - 2,8 килограмма.

Фото: Илья Максимов / РГ
Серийное производство легкой РСЗО планируют начать в 2024 году

Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех. А работают над проектом сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Суть изобретения в том, что при возникновении угрозы защитный снаряд выстреливает и создает завесу аэрозольно-дипольных помех. Они "ослепляют" системы наведения неприятельских высокоточных боеприпасов. При этом плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.в полтора раза выше, чем у аналогов.

Боеприпасы можно будет использовать как для существующих образцов бронетехники, так и для перспективных. Их действие впервые представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Государственные испытания планируют завершить в нынешнем году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Кадр видео rostec.ru
Создан новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия 11:42
В Сербии готовятся к танковому биатлону на старых Т-72 02.06.2021
Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой сняли на видео 02.06.2021
бронетехника
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Главный секрет французской АПЛ случайно попал на фото 03.06.2021
БМП-1 приняли на вооружение 55 лет назад 02.06.2021
"Объект 150": как испытывали единственный в мире ракетный танк ИТ-1 31.05.2021
Разработки
Спрятать подлодку: буй РЭБ "Бурак-М" высоко оценили в Китае 22.09.2020
Украинский "Терминатор" вышел недоделанным 10.10.2017