В России в электричке нашли сумку с 5 миллионами рублей

В электричке ЦППК один из пассажиров потерял 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Крупную сумму нашли в вагоне, миллионы лежали в сумке. В каком именно регионе это произошло, не уточняется. Также неизвестна и судьба денег.

В ЦППК уточнили, что 67 процентов вещей, забытых в электричках, возвращаются к пассажирам в течение первых суток после пропажи. Этой весной в вагонах нашли около 100 оставленных предметов. В основном это кошельки, пакеты, зонты.

Встречались и специфические находки. Кроме сумки с 5 миллионами это тромбон, кроссовки и новый детский самокат.