В США малолетние сестры угнали машину и попали в ДТП по дороге к океану

Две сестры из штата Юта - девочки девяти и четырех лет - угнали автомобиль родителей, чтобы поехать за тысячу километров в Калифорнию. Там дети планировали искупаться в океане, сообщила местная полиция в Twitter.

Ночью, пока взрослые спали, сестры взяли ключи от седана и оправились в путешествие. Их поездка завершилась около пяти часов утра в 16 километрах от дома, в районе Солт-Лейк-Сити. На выезде с автострады седан под управлением старшей сестры совершил лобовое столкновение с фурой, пишет РИА Новости.

Обе машины пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе, но люди не пострадали. "Девочки по крайней мере позаботились о том, чтобы пристегнуть ремни безопасности", - отметили полицейские.