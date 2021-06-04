В США суд отменил решение администрации Трампа о снятии с моржей защиты

Апелляционный суд США назвал необоснованным снятие в 2017 году с моржей статуса находящегося под угрозой исчезновения вида. В документах суда говорится, что данное решение администрации экс-президента Дональда Трампа не подтверждено должным образом и потому отменяется.

Иск подала неправительственная организация Центр биологического разнообразия, которая приветствовала вынесенный вердикт. По словам специалистов, арктический лед исчезает рекордными темпами, а моржи стремительно теряют ареал обитания. Данное решение суда "дает тихоокеанскому моржу шанс на борьбу", цитирует РИА Новости главу организации Эмили Джефферс. Теперь служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США сможет вернуться к изучению данных науки о таянии морского льда и выживании моржей.

Центр биологического разнообразия добился федеральной защиты моржей в 2011 году. Отмечается, что сейчас этот статус моржам нужен еще больше, поскольку их выживание зависит от наличия льда на поверхности океана, а льда становится все меньше.