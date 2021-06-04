За сутки в России подтверждено 8947 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 8947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2817
- 2 Санкт-Петербург 834
- 3 Московская область 766
- 4 Ростовская область 161
- 5 Нижегородская область 159
- 6 Воронежская область 142
- 7 Саратовская область 111
- 8 Иркутская область 109
- 9 Республика Саха (Якутия) 106
- 10 Ленинградская область 106
- 11 Республика Крым 105
- 12 Свердловская область 98
- 13 Краснодарский край 96
- 14 Пермский край 95
- 15 Красноярский край 93
- 16 Республика Бурятия 92
- 17 Республика Башкортостан 90
- 18 Волгоградская область 87
- 19 Челябинская область 86
- 20 Новосибирская область 85
- 21 Ульяновская область 84
- 22 Ярославская область 80
- 23 Брянская область 78
- 24 Тверская область 75
- 25 Смоленская область 73
- 26 Пензенская область 73
- 27 Ставропольский край 70
- 28 Самарская область 69
- 29 Архангельская область 68
- 30 Омская область 67
- 31 Оренбургская область 65
- 32 Курская область 61
- 33 Белгородская область 60
- 34 Калининградская область 59
- 35 Тамбовская область 59
- 36 Ивановская область 58
- 37 Ханты-Мансийский автономный округ 58
- 38 Республика Карелия 57
- 39 Кемеровская область 57
- 40 Кировская область 56
- 41 Тюменская область 56
- 42 Забайкальский край 55
- 43 Хабаровский край 55
- 44 Алтайский край 55
- 45 Липецкая область 54
- 46 Республика Дагестан 54
- 47 Тульская область 52
- 48 Мурманская область 50
- 49 Рязанская область 49
- 50 Приморский край 49
- 51 Калужская область 48
- 52 Республика Чувашия 48
- 53 Вологодская область 47
- 54 Владимирская область 47
- 55 Псковская область 45
- 56 Орловская область 45
- 57 Удмуртская Республика 41
- 58 Астраханская область 40
- 59 Новгородская область 36
- 60 Республика Коми 34
- 61 Костромская область 33
- 62 Курганская область 31
- 63 Республика Татарстан 31
- 64 Республика Хакасия 30
- 65 Сахалинская область 29
- 66 Республика Мордовия 29
- 67 Томская область 27
- 68 Республика Алтай 23
- 69 Республика Калмыкия 23
- 70 Севастополь 22
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- 72 Республика Марий Эл 19
- 73 Амурская область 15
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 76 Республика Ингушетия 13
- 77 Чеченская Республика 10
- 78 Камчатский край 9
- 79 Республика Адыгея 9
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 81 Магаданская область 5
- 82 Еврейская автономная область 3
- 83 Республика Тыва 3
- 84 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 108 129 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,02%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 377 смертей:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 37
- Ростовская область 18
- Воронежская область 17
- Нижегородская область 13
- Свердловская область 12
- Краснодарский край 11
- Ленинградская область 10
- Самарская область 10
- Волгоградская область 8
- Пермский край 8
- Московская область 7
- Саратовская область 7
- Челябинская область 7
- Алтайский край 7
- Тульская область 6
- Ставропольский край 6
- Пензенская область 6
- Ульяновская область 6
- Красноярский край 6
- Иркутская область 6
- Смоленская область 5
- Тверская область 5
- Республика Крым 5
- Оренбургская область 5
- Новосибирская область 5
- Липецкая область 4
- Рязанская область 4
- Архангельская область 4
- Псковская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Белгородская область 3
- Курская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Марий Эл 3
- Тюменская область 3
- Кемеровская область 3
- Брянская область 2
- Владимирская область 2
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Ярославская область 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 2
- Республика Карелия 1
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Республика Хакасия 1
- Омская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 123 037 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 530 человек:
- Москва 2318
- Санкт-Петербург 1052
- Московская область 748
- Ростовская область 277
- Республика Саха (Якутия) 144
- Воронежская область 135
- Саратовская область 134
- Республика Башкортостан 114
- Иркутская область 112
- Пермский край 111
- Нижегородская область 110
- Челябинская область 107
- Ставропольский край 106
- Новосибирская область 102
- Свердловская область 100
- Белгородская область 96
- Тверская область 96
- Волгоградская область 89
- Оренбургская область 88
- Ленинградская область 87
- Краснодарский край 83
- Ульяновская область 82
- Красноярский край 81
- Тамбовская область 75
- Смоленская область 74
- Архангельская область 69
- Курганская область 69
- Республика Крым 68
- Ярославская область 67
- Брянская область 65
- Омская область 60
- Хабаровский край 60
- Курская область 59
- Ханты-Мансийский автономный округ 59
- Кемеровская область 58
- Ивановская область 53
- Калининградская область 53
- Самарская область 53
- Тюменская область 51
- Республика Чувашия 50
- Пензенская область 50
- Тульская область 49
- Владимирская область 45
- Орловская область 44
- Удмуртская Республика 44
- Кировская область 44
- Калужская область 43
- Рязанская область 43
- Республика Дагестан 43
- Республика Карелия 41
- Республика Бурятия 40
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Вологодская область 38
- Астраханская область 38
- Липецкая область 37
- Костромская область 34
- Мурманская область 34
- Новгородская область 31
- Приморский край 31
- Республика Хакасия 30
- Алтайский край 30
- Республика Ингушетия 29
- Республика Татарстан 29
- Республика Коми 27
- Республика Мордовия 24
- Забайкальский край 21
- Псковская область 19
- Сахалинская область 19
- Карачаево-Черкесская Республика 17
- Севастополь 13
- Республика Калмыкия 12
- Республика Алтай 12
- Томская область 11
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Чеченская Республика 10
- Республика Адыгея 7
- Республика Марий Эл 5
- Республика Тыва 5
- Камчатский край 5
- Магаданская область 5
- Амурская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 720 512.