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04.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8947 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 8947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2817
  • 2 Санкт-Петербург 834
  • 3 Московская область 766
  • 4 Ростовская область 161
  • 5 Нижегородская область 159
  • 6 Воронежская область 142
  • 7 Саратовская область 111
  • 8 Иркутская область 109
  • 9 Республика Саха (Якутия) 106
  • 10 Ленинградская область 106
  • 11 Республика Крым 105
  • 12 Свердловская область 98
  • 13 Краснодарский край 96
  • 14 Пермский край 95
  • 15 Красноярский край 93
  • 16 Республика Бурятия 92
  • 17 Республика Башкортостан 90
  • 18 Волгоградская область 87
  • 19 Челябинская область 86
  • 20 Новосибирская область 85
  • 21 Ульяновская область 84
  • 22 Ярославская область 80
  • 23 Брянская область 78
  • 24 Тверская область 75
  • 25 Смоленская область 73
  • 26 Пензенская область 73
  • 27 Ставропольский край 70
  • 28 Самарская область 69
  • 29 Архангельская область 68
  • 30 Омская область 67
  • 31 Оренбургская область 65
  • 32 Курская область 61
  • 33 Белгородская область 60
  • 34 Калининградская область 59
  • 35 Тамбовская область 59
  • 36 Ивановская область 58
  • 37 Ханты-Мансийский автономный округ 58
  • 38 Республика Карелия 57
  • 39 Кемеровская область 57
  • 40 Кировская область 56
  • 41 Тюменская область 56
  • 42 Забайкальский край 55
  • 43 Хабаровский край 55
  • 44 Алтайский край 55
  • 45 Липецкая область 54
  • 46 Республика Дагестан 54
  • 47 Тульская область 52
  • 48 Мурманская область 50
  • 49 Рязанская область 49
  • 50 Приморский край 49
  • 51 Калужская область 48
  • 52 Республика Чувашия 48
  • 53 Вологодская область 47
  • 54 Владимирская область 47
  • 55 Псковская область 45
  • 56 Орловская область 45
  • 57 Удмуртская Республика 41
  • 58 Астраханская область 40
  • 59 Новгородская область 36
  • 60 Республика Коми 34
  • 61 Костромская область 33
  • 62 Курганская область 31
  • 63 Республика Татарстан 31
  • 64 Республика Хакасия 30
  • 65 Сахалинская область 29
  • 66 Республика Мордовия 29
  • 67 Томская область 27
  • 68 Республика Алтай 23
  • 69 Республика Калмыкия 23
  • 70 Севастополь 22
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • 72 Республика Марий Эл 19
  • 73 Амурская область 15
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 76 Республика Ингушетия 13
  • 77 Чеченская Республика 10
  • 78 Камчатский край 9
  • 79 Республика Адыгея 9
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Еврейская автономная область 3
  • 83 Республика Тыва 3
  • 84 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 108 129 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,02%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 377 смертей:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 37
  • Ростовская область 18
  • Воронежская область 17
  • Нижегородская область 13
  • Свердловская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Ленинградская область 10
  • Самарская область 10
  • Волгоградская область 8
  • Пермский край 8
  • Московская область 7
  • Саратовская область 7
  • Челябинская область 7
  • Алтайский край 7
  • Тульская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Пензенская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 6
  • Смоленская область 5
  • Тверская область 5
  • Республика Крым 5
  • Оренбургская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Липецкая область 4
  • Рязанская область 4
  • Архангельская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Белгородская область 3
  • Курская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Тюменская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Брянская область 2
  • Владимирская область 2
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Ярославская область 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Камчатский край 2
  • Республика Карелия 1
  • Новгородская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Республика Хакасия 1
  • Омская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 123 037 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 530 человек:
  • Москва 2318
  • Санкт-Петербург 1052
  • Московская область 748
  • Ростовская область 277
  • Республика Саха (Якутия) 144
  • Воронежская область 135
  • Саратовская область 134
  • Республика Башкортостан 114
  • Иркутская область 112
  • Пермский край 111
  • Нижегородская область 110
  • Челябинская область 107
  • Ставропольский край 106
  • Новосибирская область 102
  • Свердловская область 100
  • Белгородская область 96
  • Тверская область 96
  • Волгоградская область 89
  • Оренбургская область 88
  • Ленинградская область 87
  • Краснодарский край 83
  • Ульяновская область 82
  • Красноярский край 81
  • Тамбовская область 75
  • Смоленская область 74
  • Архангельская область 69
  • Курганская область 69
  • Республика Крым 68
  • Ярославская область 67
  • Брянская область 65
  • Омская область 60
  • Хабаровский край 60
  • Курская область 59
  • Ханты-Мансийский автономный округ 59
  • Кемеровская область 58
  • Ивановская область 53
  • Калининградская область 53
  • Самарская область 53
  • Тюменская область 51
  • Республика Чувашия 50
  • Пензенская область 50
  • Тульская область 49
  • Владимирская область 45
  • Орловская область 44
  • Удмуртская Республика 44
  • Кировская область 44
  • Калужская область 43
  • Рязанская область 43
  • Республика Дагестан 43
  • Республика Карелия 41
  • Республика Бурятия 40
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Вологодская область 38
  • Астраханская область 38
  • Липецкая область 37
  • Костромская область 34
  • Мурманская область 34
  • Новгородская область 31
  • Приморский край 31
  • Республика Хакасия 30
  • Алтайский край 30
  • Республика Ингушетия 29
  • Республика Татарстан 29
  • Республика Коми 27
  • Республика Мордовия 24
  • Забайкальский край 21
  • Псковская область 19
  • Сахалинская область 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 17
  • Севастополь 13
  • Республика Калмыкия 12
  • Республика Алтай 12
  • Томская область 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Адыгея 7
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Тыва 5
  • Камчатский край 5
  • Магаданская область 5
  • Амурская область 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 720 512.

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