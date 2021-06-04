За сутки в России подтверждено 8947 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 8947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2817

2 Санкт-Петербург 834

3 Московская область 766

4 Ростовская область 161

5 Нижегородская область 159

6 Воронежская область 142

7 Саратовская область 111

8 Иркутская область 109

9 Республика Саха (Якутия) 106

10 Ленинградская область 106

11 Республика Крым 105

12 Свердловская область 98

13 Краснодарский край 96

14 Пермский край 95

15 Красноярский край 93

16 Республика Бурятия 92

17 Республика Башкортостан 90

18 Волгоградская область 87

19 Челябинская область 86

20 Новосибирская область 85

21 Ульяновская область 84

22 Ярославская область 80

23 Брянская область 78

24 Тверская область 75

25 Смоленская область 73

26 Пензенская область 73

27 Ставропольский край 70

28 Самарская область 69

29 Архангельская область 68

30 Омская область 67

31 Оренбургская область 65

32 Курская область 61

33 Белгородская область 60

34 Калининградская область 59

35 Тамбовская область 59

36 Ивановская область 58

37 Ханты-Мансийский автономный округ 58

38 Республика Карелия 57

39 Кемеровская область 57

40 Кировская область 56

41 Тюменская область 56

42 Забайкальский край 55

43 Хабаровский край 55

44 Алтайский край 55

45 Липецкая область 54

46 Республика Дагестан 54

47 Тульская область 52

48 Мурманская область 50

49 Рязанская область 49

50 Приморский край 49

51 Калужская область 48

52 Республика Чувашия 48

53 Вологодская область 47

54 Владимирская область 47

55 Псковская область 45

56 Орловская область 45

57 Удмуртская Республика 41

58 Астраханская область 40

59 Новгородская область 36

60 Республика Коми 34

61 Костромская область 33

62 Курганская область 31

63 Республика Татарстан 31

64 Республика Хакасия 30

65 Сахалинская область 29

66 Республика Мордовия 29

67 Томская область 27

68 Республика Алтай 23

69 Республика Калмыкия 23

70 Севастополь 22

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 21

72 Республика Марий Эл 19

73 Амурская область 15

74 Кабардино-Балкарская Республика 14

75 Карачаево-Черкесская Республика 13

76 Республика Ингушетия 13

77 Чеченская Республика 10

78 Камчатский край 9

79 Республика Адыгея 9

80 Республика Северная Осетия-Алания 8

81 Магаданская область 5

82 Еврейская автономная область 3

83 Республика Тыва 3

84 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 108 129 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,02%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 377 смертей: Москва 58

Санкт-Петербург 37

Ростовская область 18

Воронежская область 17

Нижегородская область 13

Свердловская область 12

Краснодарский край 11

Ленинградская область 10

Самарская область 10

Волгоградская область 8

Пермский край 8

Московская область 7

Саратовская область 7

Челябинская область 7

Алтайский край 7

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Пензенская область 6

Ульяновская область 6

Красноярский край 6

Иркутская область 6

Смоленская область 5

Тверская область 5

Республика Крым 5

Оренбургская область 5

Новосибирская область 5

Липецкая область 4

Рязанская область 4

Архангельская область 4

Псковская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Белгородская область 3

Курская область 3

Тамбовская область 3

Республика Марий Эл 3

Тюменская область 3

Кемеровская область 3

Брянская область 2

Владимирская область 2

Ивановская область 2

Костромская область 2

Орловская область 2

Ярославская область 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Республика Чувашия 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Камчатский край 2

Республика Карелия 1

Новгородская область 1

Республика Калмыкия 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Республика Хакасия 1

Омская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 123 037 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 530 человек: Москва 2318

Санкт-Петербург 1052

Московская область 748

Ростовская область 277

Республика Саха (Якутия) 144

Воронежская область 135

Саратовская область 134

Республика Башкортостан 114

Иркутская область 112

Пермский край 111

Нижегородская область 110

Челябинская область 107

Ставропольский край 106

Новосибирская область 102

Свердловская область 100

Белгородская область 96

Тверская область 96

Волгоградская область 89

Оренбургская область 88

Ленинградская область 87

Краснодарский край 83

Ульяновская область 82

Красноярский край 81

Тамбовская область 75

Смоленская область 74

Архангельская область 69

Курганская область 69

Республика Крым 68

Ярославская область 67

Брянская область 65

Омская область 60

Хабаровский край 60

Курская область 59

Ханты-Мансийский автономный округ 59

Кемеровская область 58

Ивановская область 53

Калининградская область 53

Самарская область 53

Тюменская область 51

Республика Чувашия 50

Пензенская область 50

Тульская область 49

Владимирская область 45

Орловская область 44

Удмуртская Республика 44

Кировская область 44

Калужская область 43

Рязанская область 43

Республика Дагестан 43

Республика Карелия 41

Республика Бурятия 40

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Вологодская область 38

Астраханская область 38

Липецкая область 37

Костромская область 34

Мурманская область 34

Новгородская область 31

Приморский край 31

Республика Хакасия 30

Алтайский край 30

Республика Ингушетия 29

Республика Татарстан 29

Республика Коми 27

Республика Мордовия 24

Забайкальский край 21

Псковская область 19

Сахалинская область 19

Карачаево-Черкесская Республика 17

Севастополь 13

Республика Калмыкия 12

Республика Алтай 12

Томская область 11

Кабардино-Балкарская Республика 10

Чеченская Республика 10

Республика Адыгея 7

Республика Марий Эл 5

Республика Тыва 5

Камчатский край 5

Магаданская область 5

Амурская область 4

Республика Северная Осетия - Алания 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 720 512. Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса