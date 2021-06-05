Индия вернула России арендованную атомную подлодку

В индийских военно-морских силах субмарина эксплуатировалась под наименованием "Чакра". Возвращение связано с окончанием срока аренды.

Издание отмечает, что фотографии движущейся подлодки появились в социальных сетях, однако официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Вместе с тем, агентство ТАСС, ссылаясь на индийский телеканал NDTV, сообщает, что субмарина была передана на 10 лет и возвращается раньше положенного срока "из-за проблем ее содержания, в том числе силовой установки".

Судно с индийским экипажем на борту следует во Владивосток в сопровождении кораблей России и Индии, и сейчас находится в районе Сингапура.

АПЛ стала второй в истории, арендованной Индией у нашей страны. В 1988 году ВМС республики была передана атомная подлодка проекта 670 "Скат" К-43, которая также эксплуатировалась под названием "Чакра". За три года службы она неоднократно совершала морские походы.

Кроме того, в 2019 году Индия заключила с Россией договор об аренде еще одной атомной субмарины сроком на 10 лет. Судно, которое будет носить имя "Чакра 3", должно быть передано к 2025 году.