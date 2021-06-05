Знаменитая спортсменка Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей

Трехкратная олимпийский чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселева поддержала инициативу Светланы Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей.

Напомню, член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева предложила сделать занятия в спортивных секциях и творческих кружках бесплатными для детей и учащейся молодежи. Она призывает строить современные культурно-досуговые центры и бассейны, а там, где возможности нет, компенсировать родителям стоимость платы за детские занятия в коммерческих досуговых центрах. Правозащитница уверена, что подобный это поможет детям найти свой путь в жизни и раскрыть их потенциал. Мария Киселева, поддержав Светлану Разворотневу, вспомнила свое детство:

- Моя спортивная карьера началась с секции в бассейне, расположенном по соседству с домом, где мы жили. Родители отдали нас с братом на плавание для общего физического развития, о большом спорте тогда и речи не шло. Но со временем хобби превратилось в серьезное занятие. Спорт изменил мою жизнь, сформировал характер, дал возможности и навыки, которые пригодились мне в дальнейшем.

Саортсменка уверена: возможность заниматься спортом у детей не должна зависеть от их социального статуса, пола или места жительства. Российский спорт - это прежде всего равенство возможностей и доступность.

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