Медведев поддержал запрет трудноперерабатываемой упаковки

Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддерживает идею о постепенном отказе от упаковки из трудноперерабатываемых материалов. Такое мнение он высказал в субботу в ходе стратегической сессии " Экология", которая проходит в Ленинградской области.

"Весь мир движется в этом направлении, мы не должны перепрыгивать через тот этап, на котором мы находимся, но постепенно это правильно делать", - считает председатель "Единой России". Его слова приводит ТАСС.

Это предложение может войти в предвыборную программу партии, которая будет утверждена на съезде 19 июня. Медведев подчеркнул, что экологическая повестка занимает важное место в работе "Единой России". "Благодаря нашим совместным усилиям, нашей партии, приняты федеральные законы о квотировании вредных выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, о предупреждении нефтеразливов, усилены требования к проведению самой экологической экспертизы при строительстве опасных объектов", - отметил он, добавив, что эти решения помогут сохранить здоровье людей.

Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала законодательный запрет на ряд изделий из пластика. "Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила она на Невском экологическом конгрессе в конце мая.