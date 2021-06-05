Место для парковки в Гонконге продано за 1,7 миллиона долларов

Застройщики продали несколько парковочных мест в Гонконге с видом на гавань Виктория, одно из которых принесло 1,7 миллиона долларов, сообщает South China Morning Post.

Они являются частью жилого комплекса Mount Nicholson, который включает 19 коттеджей и 48 квартир, совместно построенных двумя девелоперскими группами. "Это определенно самая дорогая парковка в Гонконге", - сказал Уильям Лау, директор по продажам местной компании недвижимости. По словам Лау, дома на горе Николсон стоят в среднем 130 миллионов долларов.

Гонконг, который является одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире из-за нехватки жилья, также испытывает острую нехватку парковок. В сентябре 2019 года местный бизнесмен продал парковку, расположенную возле центрального делового района Гонконга, площадью 12,5 квадратных метра за 1,2 миллиона долларов. А за место для машины перед роскошным жилым домом в Коулуне в 2018 году было потрачено 990 тысяч долларов, уточняет 9 News.