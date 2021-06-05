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05.06.2021 11:32
Рубрика: Общество

Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии

Текст: Владислав Куликов
Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел "Жить в памяти и сердцах!", в котором публикуются документы из Центрального архива Минобороны, касающиеся освобождения Латвии в годы Великой Отечественной войны.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

"Опубликованные документы сегодняшнего специального раздела свидетельствуют о мужестве и героизме бойцов и командиров Красной Армии, павших в боях за освобождение Латвии от немецко-фашистской оккупации, - сообщили в военном ведомстве. - Среди документов раздела - наградные материалы на воинов-освободителей, страницы журналов боевых действий советских частей, паспорта советских воинских захоронений на территории страны, а также - некоторые фотосвидетельства латышского национального "патриотического" вандализма".

Фото: iStock
На памятниках Великой Отечественной войны появятся QR-коды

Сегодня на территории Риги находятся 25 советских воинских захоронений, в которых погребено 45 тысяч человек. Как подчеркивают военные эксперты, прибалтийская наступательная операция была одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны. В освобождении Прибалтики были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий.

"Им противостояли самые боеспособные формирования немецких войск, и неприступные, как считало командование Вермахта, укрепленные оборонительные рубежи в лесисто-болотистой местности. Бои за освобождение советских прибалтийских республик носили ожесточенный характер, противник часто переходил в контратаки, некоторые позиции переходили из рук в руки по несколько раз. 7 октября 1944 года Адольф Гитлер объявил город Ригу крепостью. Но благодаря мужеству и героизму советских солдат, умелому руководству командиров, обеспечивших тесное взаимодействие всех видов войск, и грамотному замыслу операции, уже 13 октября Москва салютовала доблестным освободителям Риги. 24 ноября 1944 года Прибалтийская операция завершилась полным успехом".

Своеобразным символом всех погибших за Ригу стал возведенный в городе в 1985 году величественный монумент "Освободителям Риги". Однако, начиная с 90-х годов прошлого века, монумент оказался в недружественной зоне. По образному выражению представителей военного ведомства, он словно ведет непримиримую борьбу с латвийскими радикалами, упорно старающимися его уничтожить.

"Так, в 1997 году два злоумышленника (члены латвийской националистической группировки), пытаясь подорвать скульптуры, погибли от срабатывания собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс", - напоминают в военном ведомстве.

Звучали предложения и переделать парк вокруг монумента, и переименовать памятник, и развесить повсюду некие "поясняющие таблички, отражающие исторический контекст". И так далее. Не лучше обстоят дела и с другими памятниками. Где-то они демонтированы, где-то медленно разрушаются, а власти Латвии препятствуют их ремонту.

Фото: BiblioArchives / LibraryArchives/ wikimedia.org
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"За свободу Латвии свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны", - напоминают в военном ведомстве. Все это наша общая история, которую не отменить, и не забыть.

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