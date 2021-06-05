На киргизско-таджикской границе проходит встреча глав спецслужб двух стран

На киргизско-таджикской границе в зоне обострения обстановки проходит встреча глав спецслужб двух стран Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР.

В ведомстве отметили, что это уже вторая по счету встреча за прошедшие сутки. Стороны продолжат обсуждать сложившуюся ситуацию на границе и вопросы поиска компромисса.

Также известно, что полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев накануне по телефону переговорил со своим коллегой - председателем Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода.

Обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности на приграничных территориях, усиления совместного патрулирования и работы постов, проведения разъяснительных работ с населением. Главы регионов также договорились не размещать военный контингент на границе, кроме дислоцированных здесь пограничных отрядов.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня 2021 года в районе поселка Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области Киргизии обострилась обстановка на участке киргизско-таджикской государственной границы.

До этого, 1 мая 2021 года конфликт случился в местности Арка Лейлекского района Баткенской области. Тогда в ходе перестрелки между военными двух стран погибли мирные жители, в числе которых 12-летняя девочка.

В настоящее время, как проинформировали в Пограничной службе ГКНБ Киргизии, патрулирование линии госграницы ведется в усиленном режиме, обстановка относительно спокойная.