Начальника полиции Турции осудили к 2070 годам тюрьмы

Бывший начальник полиции Турции Назми Ардич был приговорен к 2170 годам тюремного заключения по делу о заговоре против популярного футбольного клуба "Фенербахче", сообщает американский спортивный информационный портал ESPN.

По данным источника издания, Ардич сфабриковал уголовное дело против бывшего президента клуба Азиза Йылдырыма, который в 2011 году был приговорен к шести годам за договорные матчи.

Позже Йылдырым был оправдан, а причастные к возбуждению уголовного дела против него попали под следствие. Одним из подсудимых стал Ардич, подделывавший документы в ходе расследования. Якобы он действовал по наущению клерикального деятеля Фетхуллаха Гюлена, проживающего в настоящее время в США и желавшего обострить ситуацию в стране.

Помимо Ардича, суд признал виновными еще более 20 человек. Глава одной из турецких медиа-компаний Хидайета Караджу был приговорен к 1406 годам заключения.