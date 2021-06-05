Около 300 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами на Западном берегу

По данным Красного полумесяца, 293 палестинца получили ранения во время столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан. В пятницу сообщалось о 23 пострадавших.

Подчеркивается, что 26 человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, пишет РИА новости. Столкновения произошли во время организованного палестинцами марша под лозунгом "Спасите (квартал) Шейх Джаррах" в связи с решением израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх аль-Джаррах, расположенном в Восточном Иерусалиме.

Ранее очередное решение суда о выселении палестинских семей послужило поводом для нового обострения палестино-израильского конфликта. С 10 мая радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше четырех тысяч ракет, в ответ израильская авиация нанесла удары по сотням целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин. В ночь на 21 мая было объявлено о перемирии.