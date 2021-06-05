Пентагон отказался от закупок F-35

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II исключен из заявки Пентагона на 2022 бюджетный год. Взамен военные пожелали приобрести больше самолетов F-15EX Advanced Eagle, пишет Defence News.

На покупку 12 истребителей F-15 в новейшей модификации запрошено 1,4 миллиарда долларов. $360 млн планируется направить на поддержку уже имеющегося парка F-35 - в частности, 175 миллионов планируется потратить на приобретение 20 авиадвигателей - они необходимы для устранения критического недостатка, возникающего у Lightning II при наборе скорости.

Всего у F-35 насчитывается порядка 900 дефектов, часть которых угрожают жизни пилота и выполнению миссии. При этом ВВС США пока не отказались от самолета окончательно - они хотят получить усовершенствованную версию истребителя к концу десятилетия. Производитель F-35 Locheed Martin пообещал к 2025 году на 40 процентов снизить стоимость летного часа.