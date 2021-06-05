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05.06.2021 01:35
Рубрика: Общество

Песков заявил о льготах на прививку от COVID-19 в РФ для граждан из ряда стран

Текст: Кира Латухина

Вакцинный туризм востребован, при необходимости будут проработаны льготы для граждан из стран-партнеров и союзников, в том числе СНГ. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В самые ближайшие месяцы этот вопрос будет уже проработан в деталях. Очевидно, что такой вакцинный туризм востребован, действительно, очень много было предложений на этот счет из-за границы", - сказал Песков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Что касается наших ближайших партнеров и союзников, то, в случае необходимости, я не сомневаюсь, что будет рассматриваться и приниматься решение, в том числе президентом, о каких-то льготных условиях", - сообщил пресс-секретарь главы государства. На вопрос, идет ли речь прежде всего о странах СНГ, он ответил: "При необходимости, безусловно".

На Украине российские вакцины запрещены, но при желании украинцы смогут сделать прививку в РФ. "Это зависит от их желания и от того, выпустят их сюда или не выпустят. Это надо скорее адресовать вопрос к украинским властям", - предложил Песков.

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