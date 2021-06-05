Премьер Беларуси обозначил ответные меры на западные санкции

Новые санкции Запада в отношении Беларуси могут повлечь за собой замену западных технологий российскими и азиатскими, а также введение мер по защите рынка, заявил белорусский премьер Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам премьера, в Минске надеются на то, что "разгоряченные головы остудятся" и учтут интересы своего бизнеса в Беларуси.

Головченко также отметил, что руководство Беларуси выступает за мир и спокойствия в регионе, а также за выстраивания равноправных партнерских отношений. Минск делал для этого все. Однако белорусская сторона имеет полное право компенсировать ущерб. "Комплекс мер в ответ на санкции готов", - подчеркнул Головченко.