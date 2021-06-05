ПСБ в рамках ПМЭФ принял участие в дискуссии по внедрению искусственного интеллекта

ПСБ, представители бизнеса и исследовательских институтов обсудили актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли и сферы жизни в условиях цифровой экономики. Дискуссия прошла 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Искусственный интеллект - модный термин, который включает в себя широкий спектр современных взаимосвязанных технологий, таких как машинное обучение, нейронные сети, BigData, технологии распознавания образов и речи. И главной целью внедрения этого комплекса технологий является попытка научить компьютеры "думать, принимать решения и действовать" за нас - программировать, сочинять музыку, ставить диагнозы и проводить медицинские операции, управлять транспортом и многое другое. Российская экономика имеет огромный потенциал в области внедрения технологий искусственного интеллекта. На государственном уровне утверждена стратегия развития, идет поддержка научных исследований, разработка программного обеспечения, аппаратных данных, подготовки кадров, создается система госрегулирования. Все это делается в тесной связке с крупнейшими технологическими компаниями России и представителями бизнеса. Развитие искусственного интеллекта открывает большие перспективы для бизнеса и потребителей, но ставит и новые вызовы, с которыми общество раньше не сталкивалось", - отметил старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.

Спикерами дискуссии выступили основатель, директор компании "1С" Борис Нуралиев, заместитель исполнительного директора - директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко, профессор INSEAD Антон Овчинников.

Участники обсудили применение искусственного интеллекта в науке и бизнесе, а также технические, юридические и этические риски этих решений. Спикеры сошлись во мнении, что технологии машинного обучения способны обеспечить человеку помощь в анализе данных, выборе оптимальных решений, мониторинге ситуаций и управлении, а во многих отраслях могут повысить эффективность бизнес-процессов на 20-30% - уже есть практический эффект в области медицины, диагностики заболеваний, фармацевтики, химии, различных научных дисциплин, бизнес-решений.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"