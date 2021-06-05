Андрей Бочкарев: Москва заслуженно остается лидером по качеству инвестиционного климата в стране

Москва заслуженно остается лидером по качеству инвестиционного климата в стране. Так заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев прокомментировал результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, объявленные на ПМЭФ.

Он сказал, что это позитивная динамика улучшения инвестклимата достигается благодаря комплексной масштабной работе федерального правительства и деятельности каждого отдельного региона страны.

Бочкарев напомнил, что в рейтинге учтены показатели качества и уровня развития инфраструктуры, а также доступности ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности. По его словам, в столице постоянно ведется работа по сокращению количества необходимых процедур и сокращению сроков предоставления услуг: "Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров - в этих вопросах столица выступает флагманом среди городов и субъектов страны".

За последние годы сроки предоставления госуслуг в сфере строительства значительно сократились, напомнил руководитель Стройкомплекса. "Например, ранее срок выдачи ГПЗУ в Москве был сокращен до 14 рабочих дней, срок выдачи разрешений на строительство - до пяти рабочих дней, срок заключения договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - до 20 рабочих дней", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, говоря о результатах рейтинга, что меры поддержки не смогли бы помочь сотням тысяч предприятий без раскрытия экономики и стабильного развития города. Во время пандемии Москва не останавливала программы развития здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Это даст дополнительный толчок для развития этих отраслей бизнеса в будущем и привлечет новые инвестиции.