Финская журналистка рассказала о поразившем ее городе России

Финская журналистка Арья Паананен, побывавшая в Петрозаводске, восхитилась переменами, которые произошли в городе. Здесь отремонтировали дороги, выложили брусчатку на набережной Онежского озера, привели в порядок парки и скверы, открыли новые скульптурные композиции.

Все сделали в рамках подготовки к 100-летию Карелии. И это был не просто косметический ремонт, а столицу республики преобразили к вековой годовщине.

Об этом Арья Паананен написала в статье в издании Ilta-Sanomat. Она отметила, что из-за коронавируса финские туристы перестали ездить в Петрозаводск и поэтому сюда поехали туристы из России. Им удобно добираться: из Москвы за ночь на поезде, а из Санкт-Петербурга постоянно ходят "Ласточки".

Особенно Арья Паананен отметила преобразившиеся городские рестораны и магазины. Она считает, что когда финские туристы вернутся после пандемии в Петрозаводск, их ждет множество приятных сюрпризов.