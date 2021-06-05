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05.06.2021 19:32
Рубрика: В мире

Финская журналистка рассказала о поразившем ее городе России

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Администрация Петрозаводска Фото: Администрация Петрозаводска
Фото: Администрация Петрозаводска

Финская журналистка Арья Паананен, побывавшая в Петрозаводске, восхитилась переменами, которые произошли в городе. Здесь отремонтировали дороги, выложили брусчатку на набережной Онежского озера, привели в порядок парки и скверы, открыли новые скульптурные композиции.

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Все сделали в рамках подготовки к 100-летию Карелии. И это был не просто косметический ремонт, а столицу республики преобразили к вековой годовщине.

Об этом Арья Паананен написала в статье в издании Ilta-Sanomat. Она отметила, что из-за коронавируса финские туристы перестали ездить в Петрозаводск и поэтому сюда поехали туристы из России. Им удобно добираться: из Москвы за ночь на поезде, а из Санкт-Петербурга постоянно ходят "Ласточки".

Особенно Арья Паананен отметила преобразившиеся городские рестораны и магазины. Она считает, что когда финские туристы вернутся после пандемии в Петрозаводск, их ждет множество приятных сюрпризов.

В регионах В мире Европа Финляндия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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