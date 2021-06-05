Названы самые "стройные" регионы России

Республика Коми вошла в десятку регионов России с наиболее стройным населением. Подобное исследование провели специалисты региональной Федеральной службы государственной статистики.

Как сообщила пресс-служба ведомства, за основу исследования взяли формулу, предложенную еще в 1869 году бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле. Ее суть в том, что массу тела в килограммах делят на квадрат роста в метрах. Норма должна составлять от 18,5 до 25. Большее значение свидетельствует о наличии лишнего веса.

Так вот, только у 40 процентов жителей Коми в возрасте от 19 лет и старше нет проблем с лишним весом. 34 процента имеют лишние килограммы, а у 22-х - вообще ожирение.

По доле возрастания индекса массы тела свыше 25-ти, Республика Коми находится в первой десятке самых стройных российских субъектов. У нее восьмое место по стране. Меньше всего людей с избыточным весом живут в Республике Тыве (48 процентов), а больше - в Тамбовской области (71 процент).