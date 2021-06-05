В Петербурге 40 человек эвакуировали из-за взрыва газа в многоэтажке

В Петербурге в доме №18 по проспекту Энтузиастов произошел взрыв газа на пятом этаже. Один человек пострадал, 40 жильцов эвакуировали спасатели, сообщает городское управление МЧС.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, начата проверка. По предварительным данным, пострадал 40-летний владелец квартиры, где произошел взрыв.

Он находился в квартире один. Двери и окна были заперты. Сейчас мужчина госпитализирован.

Выясняется, почему произошел взрыв. Как стало известно "РГ", пока все указывает на то, что мужчина сам нарушил правила техники безопасности при работе с газовым оборудованием.

Другие квартиры сильно не пострадали, но, по данным городского управления МЧС, у одного из соседей стена пошла трещинами.