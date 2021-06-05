В Петербурге мать с двумя детьми спасли с балкона горящей квартиры

В Петербурге с балкона горящей квартиры спасли женщину с двумя детьми, сейчас им оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о госпитализации, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Горела квартира на четвертом этаже на проспекте Стачек. Женщину с двумя детьми двух и пяти лет сняли с балкона с помощью лестницы. Спасатели поднялись на балкон и по очереди эвакуировали пострадавших.

Мать с детьми ожогов не получили, но надышались угарным газом. В объятой огнем квартире спасатели обнаружили мужчину. Его везут в больницу с ожогами.

Пожар в квартире сейчас потушен. Выгорела обстановка на площади 22 квадратных метра.