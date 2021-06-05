В Сыктывкаре назвали причины ЧП с паромом

Администрация Сыктывкара назвала причины, из-за которых паром "Парма" сел на мель. Он отклонился от заданного маршрута.

Об этом сообщили в группе в соцсети мэрии города. Поэтому паром и сел на мель вне фарватера, образованного в ходе недавних работ по дноуглублению. По данному факту проведут проверку.

Напомним, ЧП с паромом произошло в субботу около восьми часов утра. На его борту находились более десятка автомобилей и пассажиры. Спасатели доставили людям на борт питьевую воду и хотели перевезти их на берег.

Но автовладельцы отказывались покидать паром, так как машины планировали доставить в другое место. Однако после привлечения сотрудников правоохранительных органов они согласились покинуть паром. И тогда буксировочные катера смогли подойти к судну и снять его с мели.

Чиновники также заявили, что уровень воды в реке низкий и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению. Поэтому скорректируют схему курсирования судов.