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05.06.2021 12:14
Рубрика: Власть

В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить проезд украинцев в Крым

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Киевские власти хотят усложнить проезд в Крым для украинцев, чтобы они не увидели, какие позитивные изменения произошли на полуострове за последние годы. Так депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости рассмотрение украинской стороной вопроса о дополнительных мерах безопасности на границы с Крымом.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не контактировали со своими родственниками и не увидели, как преобразовался полуостров за последние годы на фоне Украины, - отметил Михаил Шеремет.

Он также напомнил, что ежегодно Киев пытается усложнить проезд своих граждан на территорию полуострова в курортный сезон.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях страны. Подробности совещания неизвестны.

В регионах Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

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