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05.06.2021,  
11:09
Текст:  Антон Валагин

Шесть стран заказали российских боевых роботов

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

С 2019 года Россия получила шесть заявок на поставки наземных боевых роботов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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- В ФСВТС проступило шесть обращений от иностранных заказчиков, заинтересованных в российской боевой робототехнике. Большой интерес у партнеров вызывает комплекс разминирования "Уран-6", - рассказал Шугаев ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Уран-6" - бронированный инженерный комплекс, предназначенный для разминирования площадей и проделывания проходов в минных полях. Шеститонная гусеничная машина снабжена набором тралов, несколькими видеокамерами и дистанционным управлением с радиусом действия более километра. Машина хорошо себе проявила во время боевых разминирований в Дагестане, Чечне и Сирии.

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