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Умерла звезда индийского кино Би Джая

Новости
    05.06.2021, 13:38
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/kannada_films Фото: twitter.com/kannada_films
Фото: twitter.com/kannada_films

Ветеран индийского кино Би Джая скончалась в четверг в частном госпитале в Бангалоре на юге страны. Как передает IBT, причиной смерти артистки стали болезни, вызванные возрастом.

Бассапа Джая родилась в 3 сентября 1944 года в семье актера, и до того, как в 58-м дебютировать на экранах, работала с отцом в театре.

Дальнейшая карьера Джаи оказалась весьма плодотворной - за 60 лет она сыграла в сотнях фильмов и сериалов.

Лауреат национальной кинопремии 2005 года за лучшую женскую роль второго плана.

Коллеги и поклонники артистки массово скорбят в социальных сетях.

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