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05.06.2021 08:54
Рубрика: В мире

В США гражданку Латвии обвинили в участии в хакерской группировке

Текст: Александр Саможнев

Власти США предъявили гражданке Латвии обвинения в участии в хакерской группировке, действовавшей на территории нескольких стран. По данным министерства юстиции США, речь идет о 55-летней латышской гражданке Алле Витте. С 2015 года хакеры распространяли вирусное программное обеспечение Trickbot.

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Киберпреступники атаковали пользователей в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России. В качестве объектов для нападения они выбрали больницы, школы, госучреждения и коммунальные службы.

Витте была задержана в Майами шестого февраля текущего года. Ей предъявлены обвинения по 17 пунктам. Власти США инкриминируют ей сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, кражи персональных данных, мошенничества в отношении банковских учреждений и отмывания денег. В случае признания виновной - гражданке Латвии грозит до 20 лет тюрьмы, передает ТАСС.

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