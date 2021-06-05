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05.06.2021 11:25
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9145 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9145 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2897
  • 2 Санкт-Петербург 857
  • 3 Московская область 775
  • 4 Нижегородская область 163
  • 5 Ростовская область 159
  • 6 Воронежская область 144
  • 7 Саратовская область 114
  • 8 Республика Крым 109
  • 9 Иркутская область 104
  • 10 Республика Саха (Якутия) 103
  • 11 Краснодарский край 97
  • 12 Республика Бурятия 95
  • 13 Свердловская область 95
  • 14 Пермский край 94
  • 15 Красноярский край 94
  • 16 Новосибирская область 92
  • 17 Республика Башкортостан 91
  • 18 Ленинградская область 89
  • 19 Волгоградская область 89
  • 20 Челябинская область 85
  • 21 Смоленская область 83
  • 22 Брянская область 82
  • 23 Ульяновская область 82
  • 24 Ярославская область 79
  • 25 Ставропольский край 77
  • 26 Пензенская область 75
  • 27 Тверская область 74
  • 28 Самарская область 73
  • 29 Оренбургская область 69
  • 30 Архангельская область 67
  • 31 Омская область 66
  • 32 Калининградская область 65
  • 33 Забайкальский край 63
  • 34 Курская область 63
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 62
  • 36 Тамбовская область 61
  • 37 Белгородская область 61
  • 38 Ивановская область 59
  • 39 Кировская область 59
  • 40 Хабаровский край 59
  • 41 Республика Карелия 58
  • 42 Кемеровская область 58
  • 43 Алтайский край 56
  • 44 Липецкая область 55
  • 45 Тульская область 54
  • 46 Тюменская область 54
  • 47 Республика Дагестан 54
  • 48 Приморский край 53
  • 49 Мурманская область 51
  • 50 Калужская область 51
  • 51 Рязанская область 51
  • 52 Владимирская область 51
  • 53 Вологодская область 48
  • 54 Республика Чувашия 48
  • 55 Орловская область 46
  • 56 Удмуртская Республика 42
  • 57 Псковская область 41
  • 58 Астраханская область 41
  • 59 Томская область 39
  • 60 Республика Коми 36
  • 61 Сахалинская область 35
  • 62 Костромская область 34
  • 63 Курганская область 34
  • 64 Новгородская область 33
  • 65 Республика Татарстан 30
  • 66 Республика Хакасия 29
  • 67 Республика Мордовия 28
  • 68 Севастополь 25
  • 69 Республика Алтай 24
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
  • 71 Республика Калмыкия 20
  • 72 Республика Марий Эл 17
  • 73 Амурская область 13
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 13
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 76 Республика Ингушетия 12
  • 77 Чеченская Республика 12
  • 78 Камчатский край 10
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 80 Республика Адыгея 8
  • 81 Магаданская область 6
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Еврейская автономная область 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 117 274 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Еврейская автономная область 0,04%
За последние сутки подтверждено 399 смертей
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 41
  • Воронежская область 15
  • Ленинградская область 14
  • Свердловская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Самарская область 12
  • Московская область 11
  • Ростовская область 11
  • Нижегородская область 11
  • Саратовская область 9
  • Тверская область 8
  • Пермский край 8
  • Ульяновская область 8
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 8
  • Владимирская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Смоленская область 6
  • Республика Крым 6
  • Челябинская область 6
  • Курская область 5
  • Тульская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Пензенская область 5
  • Иркутская область 5
  • Рязанская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Тюменская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Брянская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Архангельская область 3
  • Калининградская область 3
  • Новгородская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Республика Бурятия 3
  • Камчатский край 3
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 2
  • Орловская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Курганская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Омская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Костромская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Забайкальский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 123 436 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 565 человек
  • Москва 2180
  • Санкт-Петербург 1103
  • Московская область 707
  • Ростовская область 303
  • Республика Бурятия 155
  • Республика Башкортостан 152
  • Воронежская область 139
  • Саратовская область 134
  • Пермский край 123
  • Иркутская область 116
  • Челябинская область 115
  • Нижегородская область 102
  • Оренбургская область 97
  • Свердловская область 97
  • Ленинградская область 96
  • Республика Крым 95
  • Тверская область 94
  • Белгородская область 93
  • Ставропольский край 88
  • Тамбовская область 85
  • Волгоградская область 84
  • Красноярский край 80
  • Астраханская область 79
  • Смоленская область 78
  • Краснодарский край 78
  • Новосибирская область 77
  • Ульяновская область 76
  • Ярославская область 74
  • Брянская область 69
  • Республика Карелия 69
  • Ивановская область 67
  • Курская область 67
  • Самарская область 63
  • Калининградская область 62
  • Кемеровская область 62
  • Архангельская область 61
  • Омская область 58
  • Республика Саха (Якутия) 56
  • Тульская область 51
  • Владимирская область 49
  • Тюменская область 49
  • Калужская область 48
  • Липецкая область 48
  • Удмуртская Республика 48
  • Республика Чувашия 47
  • Рязанская область 46
  • Алтайский край 45
  • Хабаровский край 45
  • Пензенская область 44
  • Вологодская область 43
  • Кировская область 43
  • Орловская область 42
  • Республика Коми 41
  • Курганская область 41
  • Приморский край 41
  • Республика Дагестан 40
  • Ханты-Мансийский автономный округ 40
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  • Костромская область 32
  • Мурманская область 32
  • Забайкальский край 31
  • Новгородская область 29
  • Республика Хакасия 24
  • Республика Мордовия 23
  • Псковская область 19
  • Республика Калмыкия 15
  • Сахалинская область 15
  • Карачаево-Черкесская Республика 14
  • Республика Ингушетия 12
  • Республика Татарстан 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Республика Марий Эл 10
  • Республика Адыгея 9
  • Чеченская Республика 9
  • Амурская область 9
  • Севастополь 7
  • Республика Алтай 5
  • Томская область 5
  • Камчатский край 5
  • Магаданская область 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Тыва 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 729 077

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