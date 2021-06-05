За сутки в России подтверждено 9145 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2897

2 Санкт-Петербург 857

3 Московская область 775

4 Нижегородская область 163

5 Ростовская область 159

6 Воронежская область 144

7 Саратовская область 114

8 Республика Крым 109

9 Иркутская область 104

10 Республика Саха (Якутия) 103

11 Краснодарский край 97

12 Республика Бурятия 95

13 Свердловская область 95

14 Пермский край 94

15 Красноярский край 94

16 Новосибирская область 92

17 Республика Башкортостан 91

18 Ленинградская область 89

19 Волгоградская область 89

20 Челябинская область 85

21 Смоленская область 83

22 Брянская область 82

23 Ульяновская область 82

24 Ярославская область 79

25 Ставропольский край 77

26 Пензенская область 75

27 Тверская область 74

28 Самарская область 73

29 Оренбургская область 69

30 Архангельская область 67

31 Омская область 66

32 Калининградская область 65

33 Забайкальский край 63

34 Курская область 63

35 Ханты-Мансийский автономный округ 62

36 Тамбовская область 61

37 Белгородская область 61

38 Ивановская область 59

39 Кировская область 59

40 Хабаровский край 59

41 Республика Карелия 58

42 Кемеровская область 58

43 Алтайский край 56

44 Липецкая область 55

45 Тульская область 54

46 Тюменская область 54

47 Республика Дагестан 54

48 Приморский край 53

49 Мурманская область 51

50 Калужская область 51

51 Рязанская область 51

52 Владимирская область 51

53 Вологодская область 48

54 Республика Чувашия 48

55 Орловская область 46

56 Удмуртская Республика 42

57 Псковская область 41

58 Астраханская область 41

59 Томская область 39

60 Республика Коми 36

61 Сахалинская область 35

62 Костромская область 34

63 Курганская область 34

64 Новгородская область 33

65 Республика Татарстан 30

66 Республика Хакасия 29

67 Республика Мордовия 28

68 Севастополь 25

69 Республика Алтай 24

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 22

71 Республика Калмыкия 20

72 Республика Марий Эл 17

73 Амурская область 13

74 Кабардино-Балкарская Республика 13

75 Карачаево-Черкесская Республика 12

76 Республика Ингушетия 12

77 Чеченская Республика 12

78 Камчатский край 10

79 Республика Северная Осетия-Алания 9

80 Республика Адыгея 8

81 Магаданская область 6

82 Республика Тыва 5

83 Еврейская автономная область 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 117 274 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Еврейская автономная область 0,04% За последние сутки подтверждено 399 смертей Москва 56

Санкт-Петербург 41

Воронежская область 15

Ленинградская область 14

Свердловская область 13

Краснодарский край 12

Самарская область 12

Московская область 11

Ростовская область 11

Нижегородская область 11

Саратовская область 9

Тверская область 8

Пермский край 8

Ульяновская область 8

Алтайский край 8

Красноярский край 8

Владимирская область 7

Волгоградская область 7

Смоленская область 6

Республика Крым 6

Челябинская область 6

Курская область 5

Тульская область 5

Ставропольский край 5

Пензенская область 5

Иркутская область 5

Рязанская область 4

Оренбургская область 4

Тюменская область 4

Новосибирская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Брянская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Архангельская область 3

Калининградская область 3

Новгородская область 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Республика Бурятия 3

Камчатский край 3

Ивановская область 2

Калужская область 2

Орловская область 2

Республика Карелия 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Курганская область 2

Кемеровская область 2

Омская область 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Костромская область 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Забайкальский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 123 436 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 565 человек Москва 2180

Санкт-Петербург 1103

Московская область 707

Ростовская область 303

Республика Бурятия 155

Республика Башкортостан 152

Воронежская область 139

Саратовская область 134

Пермский край 123

Иркутская область 116

Челябинская область 115

Нижегородская область 102

Оренбургская область 97

Свердловская область 97

Ленинградская область 96

Республика Крым 95

Тверская область 94

Белгородская область 93

Ставропольский край 88

Тамбовская область 85

Волгоградская область 84

Красноярский край 80

Астраханская область 79

Смоленская область 78

Краснодарский край 78

Новосибирская область 77

Ульяновская область 76

Ярославская область 74

Брянская область 69

Республика Карелия 69

Ивановская область 67

Курская область 67

Самарская область 63

Калининградская область 62

Кемеровская область 62

Архангельская область 61

Омская область 58

Республика Саха (Якутия) 56

Тульская область 51

Владимирская область 49

Тюменская область 49

Калужская область 48

Липецкая область 48

Удмуртская Республика 48

Республика Чувашия 47

Рязанская область 46

Алтайский край 45

Хабаровский край 45

Пензенская область 44

Вологодская область 43

Кировская область 43

Орловская область 42

Республика Коми 41

Курганская область 41

Приморский край 41

Республика Дагестан 40

Ханты-Мансийский автономный округ 40

Ямало-Ненецкий автономный округ 38

Костромская область 32

Мурманская область 32

Забайкальский край 31

Новгородская область 29

Республика Хакасия 24

Республика Мордовия 23

Псковская область 19

Республика Калмыкия 15

Сахалинская область 15

Карачаево-Черкесская Республика 14

Республика Ингушетия 12

Республика Татарстан 12

Кабардино-Балкарская Республика 11

Республика Марий Эл 10

Республика Адыгея 9

Чеченская Республика 9

Амурская область 9

Севастополь 7

Республика Алтай 5

Томская область 5

Камчатский край 5

Магаданская область 5

Ненецкий автономный округ 4

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Тыва 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 729 077