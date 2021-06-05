За сутки в России подтверждено 9145 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2897
- 2 Санкт-Петербург 857
- 3 Московская область 775
- 4 Нижегородская область 163
- 5 Ростовская область 159
- 6 Воронежская область 144
- 7 Саратовская область 114
- 8 Республика Крым 109
- 9 Иркутская область 104
- 10 Республика Саха (Якутия) 103
- 11 Краснодарский край 97
- 12 Республика Бурятия 95
- 13 Свердловская область 95
- 14 Пермский край 94
- 15 Красноярский край 94
- 16 Новосибирская область 92
- 17 Республика Башкортостан 91
- 18 Ленинградская область 89
- 19 Волгоградская область 89
- 20 Челябинская область 85
- 21 Смоленская область 83
- 22 Брянская область 82
- 23 Ульяновская область 82
- 24 Ярославская область 79
- 25 Ставропольский край 77
- 26 Пензенская область 75
- 27 Тверская область 74
- 28 Самарская область 73
- 29 Оренбургская область 69
- 30 Архангельская область 67
- 31 Омская область 66
- 32 Калининградская область 65
- 33 Забайкальский край 63
- 34 Курская область 63
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 62
- 36 Тамбовская область 61
- 37 Белгородская область 61
- 38 Ивановская область 59
- 39 Кировская область 59
- 40 Хабаровский край 59
- 41 Республика Карелия 58
- 42 Кемеровская область 58
- 43 Алтайский край 56
- 44 Липецкая область 55
- 45 Тульская область 54
- 46 Тюменская область 54
- 47 Республика Дагестан 54
- 48 Приморский край 53
- 49 Мурманская область 51
- 50 Калужская область 51
- 51 Рязанская область 51
- 52 Владимирская область 51
- 53 Вологодская область 48
- 54 Республика Чувашия 48
- 55 Орловская область 46
- 56 Удмуртская Республика 42
- 57 Псковская область 41
- 58 Астраханская область 41
- 59 Томская область 39
- 60 Республика Коми 36
- 61 Сахалинская область 35
- 62 Костромская область 34
- 63 Курганская область 34
- 64 Новгородская область 33
- 65 Республика Татарстан 30
- 66 Республика Хакасия 29
- 67 Республика Мордовия 28
- 68 Севастополь 25
- 69 Республика Алтай 24
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
- 71 Республика Калмыкия 20
- 72 Республика Марий Эл 17
- 73 Амурская область 13
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 13
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 76 Республика Ингушетия 12
- 77 Чеченская Республика 12
- 78 Камчатский край 10
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 80 Республика Адыгея 8
- 81 Магаданская область 6
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Еврейская автономная область 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 117 274 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Еврейская автономная область 0,04%
За последние сутки подтверждено 399 смертей
- Москва 56
- Санкт-Петербург 41
- Воронежская область 15
- Ленинградская область 14
- Свердловская область 13
- Краснодарский край 12
- Самарская область 12
- Московская область 11
- Ростовская область 11
- Нижегородская область 11
- Саратовская область 9
- Тверская область 8
- Пермский край 8
- Ульяновская область 8
- Алтайский край 8
- Красноярский край 8
- Владимирская область 7
- Волгоградская область 7
- Смоленская область 6
- Республика Крым 6
- Челябинская область 6
- Курская область 5
- Тульская область 5
- Ставропольский край 5
- Пензенская область 5
- Иркутская область 5
- Рязанская область 4
- Оренбургская область 4
- Тюменская область 4
- Новосибирская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Брянская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Архангельская область 3
- Калининградская область 3
- Новгородская область 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Курганская область 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Костромская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Забайкальский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 123 436 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 565 человек
- Москва 2180
- Санкт-Петербург 1103
- Московская область 707
- Ростовская область 303
- Республика Бурятия 155
- Республика Башкортостан 152
- Воронежская область 139
- Саратовская область 134
- Пермский край 123
- Иркутская область 116
- Челябинская область 115
- Нижегородская область 102
- Оренбургская область 97
- Свердловская область 97
- Ленинградская область 96
- Республика Крым 95
- Тверская область 94
- Белгородская область 93
- Ставропольский край 88
- Тамбовская область 85
- Волгоградская область 84
- Красноярский край 80
- Астраханская область 79
- Смоленская область 78
- Краснодарский край 78
- Новосибирская область 77
- Ульяновская область 76
- Ярославская область 74
- Брянская область 69
- Республика Карелия 69
- Ивановская область 67
- Курская область 67
- Самарская область 63
- Калининградская область 62
- Кемеровская область 62
- Архангельская область 61
- Омская область 58
- Республика Саха (Якутия) 56
- Тульская область 51
- Владимирская область 49
- Тюменская область 49
- Калужская область 48
- Липецкая область 48
- Удмуртская Республика 48
- Республика Чувашия 47
- Рязанская область 46
- Алтайский край 45
- Хабаровский край 45
- Пензенская область 44
- Вологодская область 43
- Кировская область 43
- Орловская область 42
- Республика Коми 41
- Курганская область 41
- Приморский край 41
- Республика Дагестан 40
- Ханты-Мансийский автономный округ 40
- Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- Костромская область 32
- Мурманская область 32
- Забайкальский край 31
- Новгородская область 29
- Республика Хакасия 24
- Республика Мордовия 23
- Псковская область 19
- Республика Калмыкия 15
- Сахалинская область 15
- Карачаево-Черкесская Республика 14
- Республика Ингушетия 12
- Республика Татарстан 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Республика Марий Эл 10
- Республика Адыгея 9
- Чеченская Республика 9
- Амурская область 9
- Севастополь 7
- Республика Алтай 5
- Томская область 5
- Камчатский край 5
- Магаданская область 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Тыва 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 729 077