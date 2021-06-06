В ДТП на трассе "Дон" в Липецкой области сгорели мать и двое детей

В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" иномарка врезалась в столб и загорелась. Погибли три человека, один госпитализирован.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, вызов был принят в 9:16.В Задонском районе на 430 километре трассы "Дон" автомобиль Toyota Camry врезался в столб и загорелся.

По предварительной информации, в момент аварии в салоне машины помимо водителя находились женщина и двое детей. Все пассажиры погибли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД. Мужчина, бывший за рулем, госпитализирован с травмами.