В Краснодаре после мощного ливня затопило три улицы

Сильный дождь в центре Краснодара, который прогнозировали синоптики, затопил несколько улиц краевой столицы и парализовал движение трамваев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас воду откачивает спецтехника.

- скопившуюся дождевую воду откачивают на улицах в разных микрорайонах города: на Бульваре Строителей, улицах Тенистой и Российской. Ликвидировать подтопления готовы 20 единиц водооткачивающей техники и 14 мотопомп муниципальной Службы спасения, - говорится в официальном сообщении администрации.

Вода скопилась также под железнодорожным мостом у Вишняковского рынка, в результате чего по ней остановилось движение трамваев. Сразу восемь маршрутов были вынуждены прервать перевозку пассажиров. Когда погода утихла, потоки воды ушли в ливневки и сейчас трамваи продолжают ходить по маршруту.

По данным синоптиков, сильный дождь в городе сегодня возобновится.