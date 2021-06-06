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06.06.2021 16:13
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре после мощного ливня затопило три улицы

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Сейчас техника откачивает воду с улиц Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Сейчас техника откачивает воду с улиц Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Сейчас техника откачивает воду с улиц Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сильный дождь в центре Краснодара, который прогнозировали синоптики, затопил несколько улиц краевой столицы и парализовал движение трамваев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас воду откачивает спецтехника.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- скопившуюся дождевую воду откачивают на улицах в разных микрорайонах города: на Бульваре Строителей, улицах Тенистой и Российской. Ликвидировать подтопления готовы 20 единиц водооткачивающей техники и 14 мотопомп муниципальной Службы спасения, - говорится в официальном сообщении администрации.

Вода скопилась также под железнодорожным мостом у Вишняковского рынка, в результате чего по ней остановилось движение трамваев. Сразу восемь маршрутов были вынуждены прервать перевозку пассажиров. Когда погода утихла, потоки воды ушли в ливневки и сейчас трамваи продолжают ходить по маршруту.

По данным синоптиков, сильный дождь в городе сегодня возобновится.

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