Лихач, сбивший пешеходов на остановке Нижневартовска, сдался полиции

Водитель, который врезался в остановку в Нижневартовске и сбил насмерть двух человек, сдался полиции добровольно. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО - Югре, виновнику аварии 28 лет. У него нет водительских прав и не совсем чистая биография - ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. "Ладу Приору" взял покататься с разрешения владельца. При этом он отрицает, что за рулем находился пьяным.

Напомним, что ДТП произошло на улице Заводской. Лихач не справился с управлением - заднюю ось машины занесло влево, она влетела в остановку, где в тот момент ожидали автобуса пожилая женщина и ее 37-летний сын. Мать скончалась на месте, мужчина умер от травм уже в реанимации. Водитель "Гранты" с места аварии скрылся.

Следственным отделом УМВД по Нижневартовску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Автомобиль изъят, помещен на штрафстоянку.